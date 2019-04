Forum-kopstuk Otten gevraagd terug te treden als medewerker Tweede Kamer

Volgens een woordvoerder van de partij gaat Henk Otten zich richten op zijn eigen fractie in de Eerste Kamer. Het is een logische stap, zegt de woordvoerder van de partij. "Er is niets aan het handje."

Otten liet aan de website GeenStijl weten de tweet van Baudet 'niet zo handig' te vinden. "Het partijbestuur (waar ik zelf in zit) gaat helemaal niet over contracten van medewerkers van de Tweede Kamerfractie. Dat is een zaak van de Kamerleden."

Kritisch interview

Afgelopen week uitte Otten nog kritiek op de koers van politiek leider Thierry Baudet omdat hij de partij te veel naar rechts zou trekken. Thierry Baudet gaf toe 'verrast te zijn door dat interview', maar zei ook dat hij 'helemaal niet bang is voor een tweestrijd'.

Gisteren werd bekend dat Otten stopt als penningmeester van de partij. Hij maakt wel nog altijd deel uit van het partijbestuur.