Plannen CO2-heffing: doelen haalbaar, effect op economie onduidelijk

'Belangrijk dat er een alternatief is'

De aangeleverde doorrekeningen van het PBL zijn overigens nog niet definitief. Om meer precieze doorrekeningen te krijgen, zegt het Planbureau meer tijd nodig te hebben. Toch hebben de PvdA en GroenLinks besloten de concepten al naar buiten te brengen.

Volgens de PvdA en Groenlinks laten de doorrekeningen zien dat een platte CO2-heffing kan worden ingevoerd zonder dat het de samenleving al te veel kost.

'Verstandig en objectief'

Ook het kabinet werkt aan een eigen versie van CO2-heffing. De beslissing van het kabinet over de te kiezen variant laat nog even op zich wachten. Pas begin juni wordt de brief van het kabinet over de uitwerking van de klimaatplannen verwacht, samen met een pakket maatregelen om het Urgenda-vonnis te halen.

Het kabinet blijft nog altijd volhouden dat er nog geen beslissingen zijn genomen. Tijdens een presentatie na de doorrekeningen van het klimaatakkoord zei Wiebes alleen dat een CO2-heffing 'verstandig en objectief' moest zijn.