Haatprediker weigeren? 'Het kan, als hij gevaar is voor openbare orde'

De 37-jarige radicale extremistische dominee Steven Anderson wil op 23 mei op eigen gelegenheid een bezoek aan Amsterdam brengen. Zijn doel is vooral 'zieltjes winnen'.

Maar als het aan homobelangenorganisatie COC én de politiek ligt, gaat het bezoek niet door. 'Weiger zijn toegang', luidt de dwingende oproep van de COC aan staatssecretaris Harbers.

Wel of geen gevaar

Het is aan de staatssecretaris om het bezoek te weigeren. "Harbers moet besluiten of de prediker een gevaar is voor de openbare orde", licht advocaat Sander Groen toe.

"Als iemand een gevaar is, kun je besluiten om de persoon op te laten nemen in het Schengen-informatiesysteem: SIS. Als iemand dan op Schiphol landt, kan hij weer worden uitgezet en komt de persoon het land en heel Europa niet in."

De staatssecretaris kan ook bepalen dat de prediker alleen Nederland niet inkomt; dat komt hij in het NSIS-systeem.