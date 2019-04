Zijn de duizenden euro's die Graus krijgt terecht? 'De controle rammelt'

Vermommen

PVV-Kamerlid Dion Graus reageert woedend op de aantijgingen. Hij zegt wel degelijk in Heerlen te wonen. Hij zegt zich te vermommen en zijn auto vaak niet voor de deur te zetten.

Ook zegt het Kamerlid dat zijn veiligheid in het geding is. "Ik kan niet alles zeggen tegen u. Ik ben de rechterhand van één van de zwaarst beveiligde mensen in Europa.'' Graus vertelt hij dat hij ook niet zomaar in de trein kan zitten vanwege veiligheidsoverwegingen.