SGP'er stapt over naar Forum: 'Ik ben vrij conservatief, de partij past bij me'

Wat trekt u aan in Forum?

"Ik ben vrij conservatief en Forum vertolkt een conservatief geluid. Zo is Forum kritisch op de overheid. En ik sta achter hun plannen over de energietransitie. Ik vind dat we moeten zorgen voor Gods aarde, maar je moet wel oog houden voor tempo en draagvlak. Ik hou van die praktische insteek en wil me blijven afvragen: wat betekent dit voor onze inwoners?

Wat vond u van de foto van Baudet waarin hij naakt aan een zwembad lag?

"Laat het duidelijk zijn: ik hoef geen naaktfoto's te zien aan randen van zwembaden, maar ik ga niet verontwaardigde toon mensen aanspreken. En al helemaal niet via de media. Ik hecht wel aan een cultuur waarin we elkaar kunnen aanspreken. Maar dan persoonlijk en op een rustige toon."

Heeft u al iets gehoord van de Forum-leider?

"Nee en dat hoeft ook niet. Ik ben een eenvoudig man die gewoon zijn werk wil doen."

Wat als Forum niet mee gaat besturen in de provincie?

"Ik heb nu gekozen voor Forum. Ik heb er vertrouwen in dat we verantwoordelijkheid gaan nemen. Forum is de twee na grootste partij geworden in de provincie en de informateur ziet een mogelijkheid dat we in de coalitie mee gaan doen. Dus daar heb ik vertrouwen in. Ik ga vol goede moed de onderhandelingen in en bekijk het stap voor stap.

Bent u nog lid van de SGP?

"Nee."

Wanneer heeft u dit besluit genomen?

"Ik wil daar niet teveel over kwijt, maar het is iets wat op mijn pad kwam. Onze wegen zijn gekruist."

Ben u weleens naar een bijeenkomst van Forum geweest?

"Nee."

Wat vindt uw gezin van de overstap?

"ik heb twee volwassen dochters. Ik hoef niet te weten wat ze stemmen, als ze maar gaan stemmen. Ik waardeer hun keuze. Ik doe altijd alles in mijn leven met de steun van mijn gezin. En ik voel me zeer gesteund door hen. Hun steun is onmisbaar."

Wat doet u nu voor werk?

"Ik zit in de Raad van Toezicht van een scholengemeenschap en ben bezig met een managementopleiding. Mijn hele leven ben ik al bezig met de politiek. Ik ben zeer dankbaar dat ik nu op deze plaats ben gezet."