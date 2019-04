Ouders anorexiapatiëntjes: 'Ik denk al over de begrafenis van mijn kind'

Ingrid van den Berg had 17 jaar lang anorexia. Van haar 13de tot haar dertigste. Het is een monster dat je in je hebt, vertelt ze. "Ik was boos op de hele wereld. Had het gevoel dat ik niets waard was. Hoe minder je weegt, hoe minder je jezelf voelt en hoe minder pijn ik had."

Door niet te eten, hield ze zichzelf staande. "Ik kon mijn gevoelens niet op een andere manier delen behalve door niet te eten. Ik deelde mijn emoties met de wc-pot."

Wachtlijst

Al die jaren hopte Ingrid van hulpverlener naar hulpverlener en van wachtlijst naar wachtlijst. "Nooit was er direct plek. Nergens kreeg ik de zorg die hielp. Ik voelde me nergens veilig en had niet het gevoel dat mensen me begrepen."

De anorexiawachtlijsten zijn al jaren een probleem. Een rondgang van RTL Nieuws langs meerdere klinieken bevestigt dat er bijna overal wachtlijsten zijn: variërend van een paar weken tot enkele maanden. De redenen die worden aangedragen zijn: personeelstekort en te weinig plekken.

"Of het nu gaat om gesloten klinieken met gecombineerde zorgmogelijkheden zoals de Medisch Psychiatrische Unit Kind en Jeugd voor de allerziekste patiënten of om de ggz-klinieken voor de wat minder ernstige patiënten, overal zijn wachtlijsten", zegt kinderarts Annemarie van Bellegem van het Amsterdam UMC. "De gemiddelde wachttijd is enkele maanden."