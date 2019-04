'Niet-gevaccineerde kinderen niet langer welkom op kinderdagverblijf'

'Wereld groter dan de crèche'

Jeugdarts Ellen van der Linden hoop dat politieke partijen goed nadenken voordat ze een plan invoeren. Namens de Jeugdartsen Nederland zegt ze: "Het is natuurlijk aan de politici of ze het plan om onvoldoende gevaccineerde kinderen te weigeren op kinderdagverblijven en scholen willen invoeren. Er zitten meerdere kanten aan deze kwestie dus als eerste lijkt het me raadzaam dat de politici zich goed informeren."

De jeugdarts vervolgt: "Je hebt onder andere te maken met vaccinatiegraad in de populatie, groepsbescherming, infectierisico en democratische vrijheden. Het is aan de ouders zelf of ze hun kind laten vaccineren of niet. Voor jongeren geldt hetzelfde."

Ze gelooft vooral in het gesprek met de niet-vaxxers. "En met name met degenen die twijfelen. Ik geloof daar meer in dan dat je deze ouders allerlei dingen gaat verplichten en ontnemen."