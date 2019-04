Jeroen Dijsselbloem nieuwe voorzitter van Onderzoeksraad voor Veiligheid

De termijn van Joustra loopt binnenkort af. Zijn laatste grote onderzoek was het rapport naar Michael P, de moordenaar van Anne Faber. Onder Joustra's leiding deed de OVV ook onderzoek naar de MH17.

Joustra was voorzitter van de OVV sinds 2011. Hij volgde toen Pieter van Vollenhoven op.

Invloedrijk Kamerlid

Dijsselbloem is van oorsprong landbouw-econoom en was jarenlang invloedrijk Kamerlid van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. In het kabinet Rutte-2 werd Dijsselbloem minister van Financiën. Ook was hij voorzitter van de Eurogroep.

'Siert hem'

Volgens politiek commentator Frits Wester had Dijsselbloem met al zijn ervaring met gemak kunnen kiezen voor het grote geld in het bank- of bedrijfsleven.

"Dat hij zich als voorzitter van de OVV, waarvan de onderzoeken maatschappelijk steeds relevanter worden, opnieuw gaat inzetten voor de publieke zaak siert hem dan ook."

Jeroen Dijsselbloem (PvdA) viel eerder af als kandidaat voor het vicepresidentschap van de Raad van State.