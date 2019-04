Renovatie Binnenhof dreigt zooitje te worden: 'Politiek moet ingrijpen'

Vriendjespolitiek

Ook is er gedoe met de architecten. De twee hoofdarchitecten, die door de Rijksbouwmeester zijn aangesteld, zijn op een zijspoor gezet. Er was onvrede over hun functioneren omdat ze met veel te ambitieuze plannen kwamen.

Ook waren er waren vermoedens van vriendjespolitiek.

Nieuwe architect

Vanwege de onrust grijpt staatssecretaris Raymond Knops vandaag in. Voor een deel van de renovatie van het Binnenhof komt er nu een nieuwe architect. Knops wil nu Pi de Bruijn aantrekken, de ontwerper van het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer dat in 1992 is opgeleverd.

"Het is van het grootste belang om misverstanden te vermijden," zegt de staatssecretaris. Ook moeten signalen tijdig over en weer worden opgepakt en knopen worden doorgehakt.