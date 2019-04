Bellen naar de politie kost geld: 'Zo raar, dat moet gratis zijn'

SP-Kamerlid Ronald van Raak had laatst zelf de politie nodig: gedoe in zijn wijk. Hij belde de politie op het nummer 0900-8844. "Ik wist niet wat ik hoorde", zegt Van Raak. "De politie bellen hoort gratis te zijn, maar ik moest een starttarief van 9,51 cent betalen en dan ook nog 2,8 cent per minuut bovenop de normale belkosten."

'Belachelijk'

Waarom moet je voor de politie betalen? Niet alleen de SP'er vindt het raar, ook op sociale media klagen bellers er over. "Ik heb net een melding gedaan via 0900-8844 over een niet spoedeisende zaak. Je staat dan ook nog eens een tijd in de wachtrij. Kost me dat 4,50 euro aan belkosten. Dat doe ik dus niet meer."

Ook Edwin Kuipers uit Apeldoorn had onlangs de politie nodig. "Ik was flabbergasted. Een overheidsdienst waarvoor ik extra kosten moet betalen om ze te bereiken."