Aziatische restaurants zijn blij: wok-koks uit Azië zijn welkom

'Uitzondering'

De Nederlandse Daan werkt wél in het Chinese restaurant. Hij begon als stagiair en bleef hangen. "Ik vind het heel leuk hier. Ik zeg niet: ik ga nooit meer naar een Frans restaurant. Maar hier kan ik veel leren."

Daan blijft een uitzondering. Ook hij ziet dat het moeilijk blijft om Nederlandse kok naar een Aziatisch restaurant te krijgen.

'Juiste specialisten'

Minister Koolmees is daarom blij met deze regeling die per 1 oktober ingaat. Het is volgens hem belangrijk dat restaurants de juiste specialisten tot hun beschikking hebben om het werk in de keuken te doen.

Koolmees: "Daarnaast is het belangrijk dat de sector haar best gaat doen om hier mensen aan te nemen en op te leiden. Zodat het op den duur niet meer nodig is om Aziatische koks naar Nederland te halen."