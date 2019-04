Na twee jaar subsidiebaan weer kwijt: 'Hoe schrijnend is dat?'

Bussen onderhouden

Ron Jong heeft een lichte verstandelijke beperking en kon twee jaar geleden aan de slag in de werkplaats van het GVB in Amsterdam Noord waar de bussen worden onderhouden. De eerste twee maanden werkte hij op proef, daarna 23 maanden op basis van tijdelijke contracten.

Onlangs kreeg hij te horen dat een vaste baan er niet in zit voor hem en dat het dus ophoudt voor hem bij het GVB. "Ik kreeg te horen: we hebben je niet nodig. Mijn gevoel was: shit, vervelend."

Geliefd bij de collega's

Ron is geliefd bij zijn collega's. Sommigen waren zelfs in tranen toen ze horen dat hij weg moest. Ze verzamelden handtekeningen om te proberen de directie op andere gedachten te brengen. Maar het mocht niet baten.

"Waarom kon voor Ron geen uitzondering worden gemaakt", vraagt een collega zich af. Dat gaat niet, zegt HR-manager Peter Buisman. "Je moet een minimumniveau hebben om hier aan de slag te gaan. In het geval van Ron was het moeilijk om hem in een reguliere functie te laten instromen."