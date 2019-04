Kabinet gaat verplichte vaccinatie onderzoeken: 'Uiterste maatregel'

De Kamer vroeg de staatssecretaris ook dat soort opties in ieder geval te onderzoeken voor het geval de vaccinatiegraad in de toekomst nog verder omlaag gaat. Blokhuis schrijft nu aan de Kamer daaraan gehoor te geven. Ook gaat hij de voor- en nadelen van een verplicht consult bekijken, zoals in Duitsland al gebeurt.

Wel schrijft hij dat er niet 'één effectieve benadering om de vaccinatiegraad te verhogen' is. Hij wil daarom verschillende maatregelen met een verplichtender karakter onderzoeken om te kunnen bepalen wat het beste bij de Nederlandse situatie zou passen.

Kritische grens

In januari maakte staatssecretaris Blokhuis overigens nog bekend dat de vaccinatiegraad in 2018 voor het eerst in jaren niet gedaald was ten opzichte van een jaar eerder. Wel kregen nog altijd minder dan 94 procent van alle 1-jarigen de DKTP-prik. In de zomer komen nieuwe cijfers.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet een vaccinatiegraad van 95 procent als kritisch, omdat dan groepsimmuniteit kan worden gegarandeerd. Blokhuis heeft nog geen specifieke grens in gedachten waaronder de strengere maatregelen, zoals een plicht, in werking zouden moeten treden. Hij gaat het RIVM vragen daar onderzoek naar te doen.