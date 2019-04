Jongeren roepen op: maak betaalde seks strafbaar

Met het burgerinitiatief ikbenonbetaalbaar.nl wil Exxpose het kopen van seks strafbaar maken. De jongerenbeweging wil naar het zogenaamde Zweedse model: mensen die seks kopen of er aan verdienen zijn strafbaar. Mensen die in de prostitutie werken, krijgen hulp.

Uitbuitingssituatie

Activiste Willemijn de Jong sprak met prostituees, vertelt zij tegen De Volkskrant. "Ik heb prostituees gesproken die zeggen dat ze vrijwillig werken, maar zij hadden altijd een achtergrond van misbruik of verslaving."

Ze vervolgt: "Het was geen weloverwogen beroepskeuze. Vrijwel altijd begon het met een uitbuitingssituatie. (....) We moeten kiezen voor bescherming in plaats van het verdienen van geld."