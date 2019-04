Haagse politici woest om 'miljoenenblunder': 'Zo'n fout kan écht niet'

Donderdag werd bekend dat er door een fout aan 64 mensen die een baan hebben met behoud van uitkering geld was overgemaakt. Volgens De Telegraaf, die de fout vandaag naar buiten bracht, zijn er bedragen tussen de 30.000 en 150.000 euro overgemaakt.

Allemaal terugvorderen

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag wil niet bevestigen om welke bedragen het gaat, maar wel dat het in totaal om 2,5 miljoen euro gaat. "En dat geld gaan we helemaal terugvorderen. De mensen die onterecht geld hebben gekregen, zijn allemaal geïnformeerd. We zijn daar direct mee begonnen toen de fout werd ontdekt."

Hoe de mensen zijn geïnformeerd, per brief of door een huisbezoek bijvoorbeeld, zegt de gemeentewoordvoerder niet. Ook wil hij niet zeggen hoeveel geld er al terug is.