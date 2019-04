Twee maanden betaald ouderschapsverlof: 'Zo waardevol, je gunt dat iedereen'

Aanslag op schatkist

"Het zal nog een flinke discussie worden wie dit gaat betalen", zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. "Het kabinet wil de lasten op arbeid juist verlagen, dus dan ligt het niet voor de hand om werkgevers weer op te zadelen met nieuwe kosten. Maar als we het met zijn allen betalen, is het een flinke aanslag op de schatkist."

Toekomstige ouders moeten zich dus nog niet rijk rekenen, zegt Schreinemachers. "Het zal nog wel even duren voordat het betaalde ouderschapsverlof een feit is. Er is ook nog wel even tijd: we mogen er drie jaar over doen om de maatregel in te voeren."

Korte nachten

Vader Peter Stokman gunt het in ieder geval alle andere vaders. "Die eerste periode van zo'n geboorte hakt erin. Korte nachten, wennen aan het nieuwe leven, veel emoties; dan is het heel waardevol dat je als vader thuis kunt zijn."

Hij geeft toe: "Als mijn werkgever deze maatregel niet mogelijk had gemaakt, had ik niet vier weken vrij genomen. Nu kon dat wel. Als ik weer voor die keuze zou staan, zou ik er zo weer gebruik van maken."