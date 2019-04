Schimmelprobleem veel groter dan gedacht: 1,5 miljoen huizen hebben er last van

'Zoontje is heel erg benauwd'

De Haagse Priscilla Reigersberg kan daarover meepraten. Haar woning aan de Trekweg in Den Haag heeft een vocht- en schimmelprobleem.

RTL Nieuws sprak haar eind vorig jaar: "Mijn zoontje van vier jaar is heel erg benauwd. Hij hoest als hij hier is. Snot, snottebellen, alles. Maar het is geen verkoudheid. Zodra hij bij zijn vader is geweest in het weekend heeft-ie nergens last van."

Groot onderhoud

De woningen bij Priscilla in de straat zijn aan groot onderhoud toe. Veel bewoners hebben hier last van schimmel. De eigenaar, Woningcorporatie Vestia, heeft bij Priscilla een spouwmuur geplaatst om de problemen te verminderen. De problemen bij Priscilla zijn nog altijd niet verholpen, zegt ze nu. "Die spouwmuur helpt niet in de badkamer en de bijkeuken."