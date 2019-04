Arnoud van Doorn niet naar omstreden Haga Lyceum: 1 aprilgrap

Toch een grap

Maar vandaag komt de aap uit de mouw en blijkt het toch om een 1 aprilgrap te gaan. Dat maakte de school op de site bekend.

De school schrijft: 'zoals we verwachten is dat nieuws binnen enkele uren viraal gegaan. Vrijwel alle media namen het bericht over, duizenden mensen schreven erover op het internet, sommige politici waren in de war (...) Een 1 april grapje. De heer Van Doorn is geen interim directeur geworden."

Er staat verder: "De kinderen hebben van dit 'burgerschaps-event' genoten. Zo houdt ook het Cornelius Haga Lyceum Nederlandse tradities in stand.'