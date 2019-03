Premier Rutte vindt meldpunt tegen leraren een 'bizar plan'

Sinds twee weken is het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie een meldpunt 'indoctrinatie in het onderwijs' gestart. Volgens de partij worden 'leerlingen en studenten aan de lopende band geïndoctrineerd'. De partij 'wil de omvang van het probleem' in kaart brengen.

'Moderne schandpaal'

De onderwijsministers, de Tweede Kamer maar ook leraren zijn zeer kritisch. Ze vinden het meldpunt een 'moderne schandpaal'', bovendien draagt het niet bij aan de veiligheid op scholen.

Vandaag reageert ook premier Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Het is bizar'." Maar de premier vindt ook dat 'niet alle oprispingen serieus genomen moeten worden'.

Rutte, die zelf één keer per week les geeft, stelt dat het niveau van leraren juist heel hoog is. "Als ik zie wat leerlingen vandaag de dag leren, dan is dat zoveel beter als in de periode dat ik op school zat. We hebben in ons land goed onderwijs. Een beetje respect en waardering zijn op z'n plaats."