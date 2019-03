Koehandel om Eerste Kamerzetels is in volle gang

Andere partij helpen

En er zijn ook nog partijen die maar in één provincie meedoen. Zoals bijvoorbeeld de partij DENK, die te weinig stemmen heeft voor één senaatszetel en een andere partij dus kan helpen.

DENK wil nog weinig kwijt over hun keuze. "We hebben goed overleg met de partijtop. Niets is uitgesloten. We denken er goed over na", zegt het Zuid-Hollandse Statenlid Metin Çelik.

Wie gun je wat?

Dat geldt ook voor een regionale partij in het noorden: de Partij van het Noorden. Die partij stemde traditioneel op de OSF (de Onafhankelijke Senaatsfractie waarin andere regionale partijen verenigd zijn), maar wil dat niet weer doen wegens onvrede over het stemgedrag van de OSF ten aanzien van de gaswinning.

Aan wie de Partij van het Noorden de senaatszetel dit keer gaat gunnen, wordt nog spannend. De gaswinning gaat in hun keuze dus een grote rol spelen. "We gaan er heel zorgvuldig over nadenken", zegt Mariska Sloot van de Groningse partij tegen RTL Nieuws.

Intussen zullen de partijen in Den Haag de Statenleden flink proberen te paaien. Want iedere zetel kan goud waard zijn.