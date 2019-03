'Aftreden minister zou gerechtvaardigd zijn, maar ligt niet voor de hand'

"Dekker was ten tijde van het misdrijf nog geen minister. Toen lag de verantwoordelijkheid bij staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie. Die werd een paar dagen later minister van Defensie, waarna de verantwoordelijkheid werd overgenomen door Stef Blok, die in die periode minister van Justitie was."

Verantwoordelijkheid overgenomen

Dat neemt niet weg dat minister Dekker alle verantwoordelijkheid van zijn voorgangers heeft overgenomen, zegt Wester. "Zo werken nu eenmaal de regels van het staatsrecht."

Maar bij zijn aantreden als minister – ongeveer een maand na de moord op Anne Faber – heeft Dekker meteen maatregelen in gang gezet die herhaling moesten voorkomen.