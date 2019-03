Meningokokken B komt niet in Rijksvaccinatieprogramma

In een brandbrief riepen medici onlangs nog op om het meningokokken-b vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op te nemen voor de bescherming van kleine kinderen. Maar de Gezondheidsraad adviseerde het vaccin niet op te nemen in het vaccinatieprogramma. Het ministerie neemt dat advies nu over.

Sinds 2002 gevaccineerd

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ernstige ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie: de meningokok. In Nederland komt de ziekte regelmatig voor.

Sinds vorig jaar zitten de varianten meningokokken A,C,W en Y in het vaccinatieprogramma. In enkele andere landen zit nu ook meningokokken B in het vaccinatieprogramma.