Politiek verbolgen over rapport Michael P.: 'intens verdrietige constatering'

Oppositiepartij PvdA wil een debat over de aanhoudende problemen rondom zedendelinquenten en tbs, nu blijkt dat er van alles mis is gegaan rond de behandeling van P. Volgens de partij is er brede steun voor het voorstel.

"Dat je kind iets overkomt is al de grootste angst van iedere ouder, maar dat dit misdrijf voorkomen had kunnen - of zelf moeten - worden maakt het verlies onverteerbaar'', aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

'Onbegrijpelijk en pijnlijk'

Volgens de VVD 'wordt pijnlijk duidelijk dat de balans in onze strafrechtketen veel te ver is doorgeslagen naar zorg voor de crimineel in plaats van veiligheid van de samenleving.'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat bij de begeleiding van Michael P. de betrokken instellingen en organisaties niet gekeken hebben naar het gevaar dat van hem uitging.

Ze hebben hun taak om de maatschappij tegen terugkerende delinquenten te beschermen, niet goed uitgevoerd.