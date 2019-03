Inspecties over Michael P.: veiligheidsrisico's samenleving onvoldoende ingeschat

Volgens de beide inspecties hebben betrokken organisaties niet alles gedaan wat van hen mocht worden verwacht. 'In de risicotaxatie gedurende het behandelproces (...) en bij het toekennen van vrijheden zijn niet alle aspecten meegewogen. Zo zijn veiligheidsrisico's voor de samenleving onvoldoende ingeschat', schrijven de inspecties.

Betrokken organisaties hebben de problematiek en het zedenverleden van Michael P. niet voldoende meegewogen bij zijn behandeling.

Anne Faber

Tijdens zijn verblijf in de psychiatrische kliniek in Den Dolder verkrachtte en vermoordde Michael P. de 25-jarige Anne Faber. In 2012 werd P. al veroordeeld voor de verkrachtingen van twee minderjarige meisjes.

In de gevangenis in Vught werd P. behandeld voor zijn agressie maar weigerde hij behandeling voor zijn zedenproblemen. Daardoor raakte de stoornis bij zijn behandelaars uit beeld en werd bij een risicotaxatie geen rekening gehouden met zijn zedenachtergrond.