Meldpunt 'geef je linkse leraar aan' van Forum voor Democratie roept woede op

Het initiatief zorgt voor boze reacties. Niet alleen de onderwijsminister verwerpt het meldpunt, ook docenten zijn boos: "Ik sta voor goed onderwijs, en laat me niet intimideren of bang maken."

'Linkse indoctrinatie'

Volgens Rob Rooken van het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie heeft de partij al heel vaak opmerkingen gekregen over linkse indoctrinatie in het onderwijs.

"We willen met dit meldpunt inventariseren hoe vaak dit nu precies gebeurt. Leerlingen hoeven hun leraren niet te filmen, ze kunnen het op allerlei manieren melden."

Geen namen van leraren

Rooken benadrukt: "We gaan geen namen van leraren bekendmaken en aan de schandpaal nagelen. We willen puur inventariseren."

Er komen volgens Rooken al meldingen van leraren uit het hele land binnen. "Wat en wanneer we er iets mee gaan doen, weten we nog niet. We gaan de gegevens niet openbaar maken."