Armeense Hayarpi krijgt verblijfsvergunning: 'Een wonder'

Hayarpi maakte het nieuws zojuist via Twitter bekend. "We hebben alle moeilijkheden samen gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, jullie gebeden, kaarsjes etc", laat de Armeense via Twitter weten.

Ze ervaart de vergunning als een 'wonder'.

Maanden in een kerk

Het gezin zat maanden in een kerk ondergedoken zodat ze kerkasiel kregen en niet het land uitgezet konden worden. Nadat de regering in januari besloot het kinderpardon te verruimen, vertrokken ze uit de kerk. Ze gingen naar een asielzoekerscentrum en vroegen een verblijfsvergunning aan.

Vandaag heeft het hele gezin te horen gekregen definitief in Nederland te mogen blijven. Dominee Theo Hettema, die mede het kerkasiel regelde, laat weten: "We zijn blij en dankbaar. Het is zo fijn voor het gezin dat ze nieuwe ruimte krijgen om te leven."