Baudet over bedreigingen: 'Van al dat gescheld zie ik meerwaarde niet in'

Na zijn verkiezingszege ontving Thierry Baudet verschillende doodsbedreigingen. "Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf", scandeerde een demonstrant dit weekend tijdens een demonstratie in Amsterdam. Een Utrechtse docent schreef op Facebook: "Volkert waar ben je?"

De docent verwees daarmee naar de moordenaar van Pim Fortuyn en werd naar aanleiding van dat bericht geschorst.

'Op inhoud van gedachten wisselen'

Vandaag reageert Baudet kort op de bedreigingen: "We leven in een vrij land, dus iedereen moet het eens of oneens met elkaar kunnen zijn met alle ideeën. Alles moet ter discussie worden gesteld. Maar ik vind wel dat al die overtrokken vergelijkingen een streep te ver gaan."

Volgens de Forum-leider moet je op inhoud en argumenten met elkaar van gedachten wisselen. "Ik zie de meerwaarde niet in van al dat gescheld op een persoon."