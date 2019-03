Rechterhand Rob Jetten (D66) gaat naar Shell: 'Ongelooflijk dat mensen zo los gaan'

Verbaasd

Van Zeeland had wel verwacht dat er negatieve reacties op haar carrièremove zouden komen, maar is verbaasd dat mensen zo los gaan. "Alsof Shell de grote boeman is. Ik heb juist ook veel positieve associaties met Shell. Het is een prachtig groot bedrijf. En heel belangrijk voor onze economie."

Shell 'is druk bezig om zichzelf te vergroenen', zegt ze. "Ik ga een bijdrage leveren aan die energietransitie. Ik ga allerlei verschillende teams ondersteunen met innovaties."