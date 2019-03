Europees Parlement wil in 2021 af zijn van klokverzetten

'Winst voor de gezondheid'

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) is 'bijzonder gelukkig' met het besluit.

"Dit is winst voor de gezondheid van de inwoners van de EU. Wetenschappers hebben aangetoond dat ons bioritme van slag raakt van het klok verzetten. Het is ooit ingevoerd om energie te besparen maar dat resultaat is niet aangetoond.''

Gevolgen onduidelijk

Onderzoek van het Europees Parlement is overigens veel minder stellig dan Schreijer-Pierik over de gevolgen van het klokverzetten op mensen.

Voor alle economische sectoren blijkt dat er eigenlijk geen conclusies zijn te trekken over de voor- of nadelen. Wel lijken de effecten op het bioritme van de mens langduriger te zijn dan eerst werd gedacht, maar om dat echt aan te tonen is meer onderzoek nodig.