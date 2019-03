Steeds meer incidenten gesloten jeugdzorg, minister wil roer omgooien

Mezelf kapot maken

De 20-jarige Jason Bhugwandass strijdt al jaren voor een revolutie in de jeugdzorg. Hij zat op zijn zeventiende ruim een jaar in een gesloten instelling. In 13 maanden tijd zat hij in vijf gesloten klinieken en had hij zo'n 135 hulpverleners.

"De jeugdzorg heeft veel gemeen met de gevangenis. Naar mijn gevoel had ik ook straf, ondanks dat ik daar voor suicidale klachten zat. Ik werd opgesloten in gebouwen met super hoge hekken. Regelmatig werd ik in een isoleercel geplaatst."