Doodsbedreigingen Baudet: 'Kans op gevangenisstraf is klein'

Aantal bedreigingen stijgt

Het aantal bedreigingen onder politici stijgt. Bijna alle politici hebben er mee te maken, bevestigen woordvoerders van de regeringspartijen vandaag nog. "We merken als politici allemaal dat het tegenwoordig heel normaal is dat je, ook op sociale media, de meest vreselijke dingen naar je hoofd krijgt geslingerd. Daar hebben we allemaal last van", zei Rob Jetten, politiek leider van D66.

In 2017 heeft het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag 331 meldingen van een mogelijke bedreiging ontvangen. Dat waren er aanzienlijk meer dan in 2016, toen het team 239 meldingen binnenkreeg.

Van die 331 meldingen zijn in 2017 90 gevallen beoordeeld als een strafbare bedreiging. Eveneens meer dan in 2016 toen dat er 65 waren.

Wat mag wel en wat niet?

Volgens Nan is de context waarin de uitlating wordt gedaan heel belangrijk. "Op zich heb je wel het recht om je mening te uiten. Dat mag ook shockeren."

Nan vervolgt: "Als je zegt: ik vind dat Thierry Baudet dood moet, is dat geen bedreiging. Behalve wanneer je een wapen in je hand hebt of een foto van Baudet met een kogel door zijn hoofd."