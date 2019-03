Doodsbedreigingen Baudet 'volstrekt onacceptabel', ook andere politici bedreigd

Premier boos

Premier Mark Rutte windt zich ook op over de bedreigingen.' "Ik ben heel boos dat we dit soort stommiteiten, weer herhaald zien worden", aldus de premier. "Dit kan niet, het is totaal onacceptabel", vervolgt hij.

Wat er aan gedaan moet worden? Volgens de premier spelen we daar zelf een rol in. "De democratie is een teer en geen gemakkelijk bezit. Maar het is mooi dat we het hebben. We moeten het met z'n allen beschermen."

Zijn VVD-collega Dijkhoff zegt daarover: "Mensen die de wet overtreden, moeten worden opgepakt." Hij adviseert mensen die het ergens niet mee eens zijn, lid te worden van een partij die ze wel aanstaat. "En zet je in."

Strafbare feiten

"Het Openbaar Ministerie moet kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Zo ja, dan is dat reden voor vervolging", reageert CDA-leider Sybrand Buma. Het OM Midden-Nederland laat weten onderzoek te doen naar deze uitlating.

Het Openbaar Ministerie Amsterdam doet onderzoek naar de doosbedreiging tijdens de demonstratie in Amsterdam. "We hebben besloten tot zelfstandig onderzoek (dus zonder directe aangifte, red.) vanwege de aard van de uitlating. We hebben nog niemand aangehouden."

Volkert-opmerking

Over de opmerking van een universitair docent vorige week: 'Volkert waar ben je?' zegt het Openbaar Ministerie Midden-Nederland: "We vinden het een smakeloze opmerking. Maar juridisch is de voorlopige conclusie van het OM dat de bedreiging niet concreet genoeg is, maar het staat mensen vrij om aangifte te doen."