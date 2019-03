Forum is aan zet: 'Kan me niet voorstellen dat mensen er geen zaken mee willen doen'

De eerste formatiegesprekken in de provincies zijn gestart. Zoals in Flevoland, waar Forum voor Democratie met 8 zetels de grootste is geworden. Fvd'er Gert-Jan Ransijn mag het eerste gesprek leiden in het provinciehuis.

Voel de druk

"Ik voel de druk van de kiezer in mijn rug. Door de kiezer ben ik hier neergezet", zegt Ransijn. De andere Statenleden kennen hem nog niet. "We gaan elkaar eerst leren kennen en gesprekken voeren." Of hij als nieuweling wel ervaren genoeg is? "Ik heb heel veel gesprekken gevoerd en ontzettend veel training gehad. Heel professioneel allemaal. Ik heb er het volste vertrouwen in."

De PvdA in Flevoland geeft hem in ieder geval een kans: "We zijn uitgenodigd voor een gesprek. En dus gaan we naar elkaar luisteren."