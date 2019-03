IND gaat 1070 aanvragen kinderpardon beoordelen

Bronnen melden aan RTL Nieuws dat ook de zaak van de 9-jarige Nemr er tussen zit. Hij werd bekend door presentator Tim Hofman en een belangrijk gezicht van de kinderpardon-discussie.

Aanvragen binnen

Eind januari kwamen de coalitiepartijen tot een compromis over een verruiming van het kinderpardon. De regering zal ruimhartiger gaan kijken naar de 700 gezinnen die onder de huidige regeling vallen. De verwachting is dat het grootste deel van hen mag blijven.

Maar ook nieuwe gezinnen die nog nooit aanspraak hadden gemaakt op het kinderpardon, konden zich melden. Dat kon tot 25 februari via een speciaal inschrijfformulier.

1070 kinderen

De IND heeft al deze aanvragen nauwkeurig bekeken de afgelopen weken. Ze hebben bijvoorbeeld gekeken of er geen dubbele aanvragen tussen zitten. In totaal gaat het dus om 1070 kinderen. Hierbij zitten ook nieuwe aanvragen waarbij niet duidelijk is of zij voldoen aan de criteria, schrijft de dienst op haar site.

De immigratiedienst gaat nu per geval bekijken of de kinderen met hun ouders in Nederland kunnen blijven of niet. Voor het einde van het jaar moet voor alle kinderen bekend zijn of ze mogen blijven of niet.