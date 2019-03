Wat betekent de uitslag voor de kopstukken én wat staat de partijen nu te doen?

Frits Wester: "Het is razend knap hoe Baudet in een paar jaar tijd een grote ledenorganisatie uit de grond heeft weten te stampen. Ondanks dat Forum in de Tweede Kamer niet alleen vaak afwezig is en nog niets voor elkaar heeft gekregen, heeft hij veel kiezers weten te mobiliseren met zijn verhaal. Baudet is het type politicus 'you love him or hate him', daar zit weinig tussen."

"Maar de tijd van mooie verhalen is voorbij. Zijn Statenleden en gedeputeerden moeten laten zien ook verantwoordelijkheid te willen en kunnen nemen. Dat betekent compromissen sluiten. Dat geldt ook voor Baudet; wil hij invloed uitoefenen op het landelijke beleid via de Eerste Kamer. Daar zitten wel twee kanten aan. Doen ze dat niet dan staat de partij ondanks zijn grootte toch machteloos aan de kant én doen ze dat wel dan zal blijken dat ook Forum een gewone partij is op de rechterkant van het politieke spectrum."