Waar haalt Forum al die kandidaten vandaan? 'Eentje moet zelfs verhuizen'

De 62-jarige Hendrikus Velzing is lijsttrekker van Forum in de provincie Drenthe. Hij is één van de 86 nieuwe Statenleden die aan de slag gaat voor Forum. Velzing heeft twee uurtjes geslapen vannacht. "Ik was bij de uitslagenavond in Zeist. Wat een feest! Het voelde als een soort familie."

Nagenieten

Forum mag in Drenthe zes zetels leveren. "Dat gaat lukken. We hebben hele goede mensen", verzekert Velzing, die ondernemer is. De Drent zat eerder acht jaar in de gemeenteraad van Emmen. "Genoeg ervaring dus."

"We gaan ons voor de provincie vooral inzetten voor veiligheid en geen windmolens. En ik wil me inzetten voor mensen die geen vast contract hebben en van baan naar baan moeten. Ik sta te popelen om te beginnen."