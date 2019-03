SP worstelt met zware nederlaag: 'Marijnissen-effect' blijft uit

Gejuich voor het verlies van de VVD, voor het verlies van het CDA en voor de verlies van D66. Maar dan wordt het plotseling muisstil onder de SP'ers die bij elkaar waren in club PIP in Den Haag. De SP blijkt namelijk zelf de grootste verliezer, en wordt gehalveerd.

Likt de wonden

Een dag na de zware nederlaag, die de SP vijf van de negen zetels in de Eerste Kamer kost, likt de partij de wonden. "Het waren niet onze verkiezingen", zegt partijleider Lilian Marijnissen vlak voor de fractievergadering in de Tweede Kamer. "Wij zijn er niet in geslaagd onze thema’s tot onderwerp van de verkiezingen te maken."

Het is een eerlijke conclusie, maar daarmee is het lek bij de SP nog lang niet boven. Want de nederlaag staat niet op zich. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 wist de SP niet te profiteren van het enorme verlies van de PvdA. In plaats daarvan verloren de socialisten een zetel.