De speech van Baudet: 5 opmerkelijke uitspraken en wat ze betekenen

Jan Kuitenbrouwer: "Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug, schreef de Duitse filosoof Hegel. De uil is het dier van de wijsheid en Minerva de godin van de wijsheid. Dus: het inzicht komt altijd pas achteraf, als het voorbij is."

"Ik begrijp niet wat Baudet ermee wil, behalve schokken en overdonderen. Want als de geschiedenis voorbij is en hij is die uil, dan is hij dus slechts een commentator 'after the fact'. En als de geschiedenis nog bezig is, dan is het dag, en dan is die uil dus 'out of place'. Een uil die overdag vliegt, is in de war. Dus het is een fraai beeld, maar het staat in de verkeerde context."