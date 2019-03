Baudet: 'Stupiditeit onbenul Rutte afgestraft, ons land heeft ons nodig'

Pijlen op Rutte

Baudets pijlen waren vooral gericht op premier Rutte. De stupiditeit van 'onbenul' Mark Rutte is afgestraft nu Forum voor Democratie (FVD) in één klap bijna 'de grootste partij van het land is geworden'. "De kaalslag in het onderwijs, het gewoeker in de zorg; het zijn de fouten van Rutte," aldus de Forum-leider.

"Met de winst is de arrogante en stupiditeit vandaag afgestraft, want de uil van Minverva is vandaag opgestegen. De grootste uil der wijzen is gaan vliegen."