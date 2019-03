'Enorme triomf van Forum om zo de Eerste Kamer in te denderen'

Uitslag per gemeente: Hier kun je kijken wat de uitslag en opkomst isin jouw gemeente.

Vanuit het niets met 10 zetels de Eerste Kamer binnenkomen: volgens politiek commentator Frits Wester is het 'een enorme prestatie': "Dat een partij in de Eerste Kamer zoveel groter is dan in de Tweede Kamer, waar ze twee zetels hebben, is niet eerder voorgekomen."

Monsterzege

Hoe Wester de monsterzege van de partij van Thierry Baudet verklaart? "De partij heeft enorm gescoord op de twee belangrijke thema's van deze verkiezingen: klimaat en immigratie."

Niet alleen Forum heeft daarvan geprofiteerd. "Je ziet dat op het thema klimaat ook GroenLinks flink heeft gescoord." De partij van Jesse Klaver is in omvang verdubbeld: waarschijnlijk van 4 naar 8 zetels in de Eerste Kamer.

VVD blijft de grootste

De VVD lijkt de grootste partij te blijven. "Het was de verwachting dat de VVD zou verliezen. Zoals het er nu naar uitziet, is dat verlies beperkt", zegt Wester.

Het is, zoals de peilingen hadden voorspeld, een nek-aan-nekrace geworden tussen Forum en de VVD. Bij de VVD was de spanning ook de hele avond voelbaar. "De VVD voelde de hete adem in de nek van Forum voor Democratie. Ze zullen bij de VVD heel opgelucht zijn dat ze de grootste lijken te blijven."