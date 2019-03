Forum voor Democratie grootste bij exitpoll provincie Zuid-Holland

Nek-aan-nek race

Volgens politiek commentator Frits Wester is dit pas een eerste exitpoll in Zuid-Holland. "Maar daar tekent zich wel het beeld af van de laatste weken, namelijk dat Forum voor Democratie in een nek- aan-nek race ligt met de VVD over wie de grootste fractie in de Eerste Kamer gaat worden."

Wester vervolgt: "Voor een echte, eerste conclusie is het wat nog te vroeg."

Om 22:00 uur volgt een landelijke exitpoll.