Slotdebat: Wilders fel met Jetten en Rutte even draad kwijt

Stellingen

Tijdens het debat kwamen verschillende thema's aan de orde. Zoals zorg en immigratie. De stellingen waren door de partijen zelf bedacht.

SGP-leider Van der Staaij ging in debat met Denk-leider Kuzu over hoe Kamerleden steeds harder met elkaar omgaan. "Stop ermee en wees een bondgenoot tegen de verruwing", zei de SGP'er.

Kuzu vond dat Van der Staaij eerst bij zichzelf te rade zou moeten gaan. De DENK-leider doelde op de Nashville-verklaring die de SGP-leider had getekend.

Black-out Rutte

Opvallend was dat premier Rutte in zijn debat met PvdA-leider Lodewijk Asscher zijn tekst even kwijt was. "Ik ben het even kwijt", zei Rutte in het debat met Asscher.

Vervolgens riep hij zijn assistent om hulp: "Caroline?"