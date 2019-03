Wilders en Baudet vallen Rutte aan over aanslag Utrecht: 'Ongepast'

Het NOS-verkiezingsdebat in Arnhem begint met een moment van stilstaan bij de aanslag in Utrecht. De 13 politieke leiders stonden gebroederlijk naast elkaar om te reageren op de gebeurtenissen van gisteren. Morgen gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Staten.

Aanval te kiezen

PVV-leider Geert Wilders betreurt de gebeurtenissen in Utrecht, maar gebruikt zijn tijd in het Slotdebat ook om de aanval te kiezen. Wilders beticht CDA-leider Buma en premier Rutte van krokodillentranen. Wilders stelt ze verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. "Of dat nu netjes is of niet."

Ook Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet kiest voor de aanval. Hij roept op om te stoppen met de politiek van open grenzen.

Ongepast

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt de woorden van Wilders en Baudet ongepast. En ook premier Rutte sprak zich uit: de premier vindt het onacceptabel om op deze manier de aanval te zoeken. De premier riep op tot een applaus aan de hulpdiensten die betrokken waren. "Een applaus voor deze kanjers."