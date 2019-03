Nederland naar de stembus: verkiezingen onbekend, wél belangrijk

Nek-aan-nekrace

In de laatste peilingen is er een nek-aan-nekrace tussen VVD en Forum voor Democratie gaande. Volgens opiniepeiler Maurice de Hond staan beide partijen nu op elf virtuele zetels in de Eerste Kamer. VVD heeft nu dertien van de 75 zetels n de Sentaat.

"Forum staat op een monsterzege in de peilingen. Vandaag moet duidelijk worden of Baudet ook echt voor een verkiezingsstunt gaat zorgen. Het is afwachten, in de loop van de avond zullen we het weten."