Premier Rutte: Ongeloof en afschuw over mogelijke terreurdaad

Nederland is opgeschrikt door een aanslag met 'gewonden en mogelijk doden'. Dat zei premier Mark Rutte tijdens een persconferentie waarbij ook minister Grapperhaus was. Een terroristisch motief wordt volgens hem 'niet uitgesloten'. "Er is geschoten op mensen in een tram. Er zijn gewonden en mogelijk doden gevallen", zei de premier. Ongeloof en afschuw Een daad met terroristisch motief is volgens de premier niet uitgesloten. "Dit bericht zorgt voor ongeloof en afschuw. Geweld heeft onschuldige mensen hard geraakt. Onze gedachten zijn bij hen. Bij de mensen wiens leven van het ene op andere moment overhoop is gehaald." Premier Rutte en minister Grapperhaus laten weten dat alles op alles wordt gezet om de dader of daders zo snel mogelijk te pakken. "Mocht dit inderdaad een terreurdaad blijken; dan past daar maar één antwoord bij: onze democratie is sterker dan fanatisme en geweld. Wij wijken niet voor onverdraagzaamheid. Nooit." Rustig en alert Verder riepen de minister en premier op rustig en alert te blijven. Om 17 uur komt er meer informatie vanuit het crisisteam.