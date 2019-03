Moeten we straks tot ons 75ste werken? Zes vragen aan minister Koolmees

Gaat de AOW-leeftijd niet te snel omhoog?

Vakbonden vinden van wel. De AOW-leeftijd is nu 66 jaar en vier maanden. Komende jaren stijgt ie door naar 67 jaar. Daarna geldt: voor elk jaar dat we langer leven moeten we een jaar langer werken. Koolmees: "De vraag is of dat op de lange termijn ook verstandig is, omdat we niet weten of die jaren die we extra leven ook in goede gezondheid zijn. Dat gaan we onderzoeken." Vakbonden willen de AOW-leeftijd voorlopig bevriezen op 66 jaar. En voor de langere termijn willen ze van de één-op-één-koppeling met de levensverwachting af.

Moeten we straks tot onze 75e werken?

Koolmees: "Dat is afhankelijk van de levensverwachting. Voor de betaalbaarheid van alle publieke voorzieningen moeten we de pensioenleeftijd afhankelijk maken van de levensverwachting. Stel dat we straks allemaal 120 jaar worden, dan is wel een belangrijke vraag: tot hoe lang werken we dan. Dat zullen we moeten bezien."