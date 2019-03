Premier Rutte krijgt lesje van kickbokser Rico Verhoeven: 'Ik zie talent'

De twee waren allebei te gast bij het tv-programma WNL op Zondag. Premier Rutte had tijdens de uitzending al gezegd dat hij wel eens een lesje kickboksen wilde.

Lesje staredown

Na de uitzending kreeg de premier een lesje 'staredown' van de bokser. Een staredown is het moment waarop twee vechters elkaar voorafgaand aan een wedstrijd lang in de ogen kijken. De premier deelde de beelden op zijn Facebookpagina met de tekst: 'In Nederland staan er niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.'

De kickbokser zette een foto van het moment op zijn Instagram met de woorden. 'Ik heb tegen premier Rutte gezegd dat alle politici een debat moeten beginnen met een staredown.' Verhoeven zag een talent in Rutte.

Bekijk hier de beelden: