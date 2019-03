Forum voor Democratie nadert VVD in peilingen: verschil van 2 zetels

'Schreeuwers'

Premier Rutte zei eerder al dat Nederland geen schreeuwers nodig heeft, maar doeners. Presentator Rick Nieman vroeg vandaag in het tv-programma WNL op Zondag aan de premier of hij Baudet een gevaarlijke schreeuwer vindt.

"Ik ga geen ticket gevaarlijk op hem leggen. Ik voer campagne voor mijn eigen partij, antwoordde Rutte. "Baudet is voor de Nexit. Als je kijkt naar Groot-Brittannië kun je geen grotere puinhoop krijgen."

Positief

Volgens de premier is de razendsnelle opkomst van Forum voor Democratie knap, maar hij blijft positief over zijn partij de VVD. "We staan nu in de peilingen zoals vier jaar geleden. Toen hadden we een tweestrijd met het CDA , maar werden we de grootste."