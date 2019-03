VVD stelt integriteitsonderzoek in naar omstreden senator

Duthler zou als senator in de Eerste Kamer hebben gepleit voor zaken waar de ict-bedrijven van haar man van zouden kunnen profiteren.

Beslaglegging

Zakenblad Quote berichtte gisteren over een schuldeiser die voor negen ton beslag legde op een van de bedrijven. Volgens de senator klopt dat bedrag niet en is de beslaglegging alweer opgeheven, maar toch is het voor de VVD aanleiding om de kwestie te onderzoeken.

Dat wordt bevestigd na een bericht van Nieuwsuur.