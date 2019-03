Diplomaten scheuren erop los (en komen daar niet meer mee weg)

Door een uitspraak in 2014 kunnen diplomaten, - hun auto's beginnen met CD-kenteken - geen boetes krijgen. Ze zijn op basis van het Verdrag van Wenen onschendbaar.

Veranderen

Dat leidde tot ergernis in de Tweede Kamer. Daarop besloot Buitenlandse Zaken op zoek te gaan naar een nieuwe tactiek. Het nieuwe systeem treedt op 1 mei in werking. Ambassades krijgen dan eerst een briefje van het ministerie waarin wordt gemeld dat er een verkeersovertreding is begaan en dat daarop normaliter een boete staat. Het ministerie zal hen vervolgens een betaalverzoek sturen. Ze zijn niet verplicht om daar gehoor aan te geven.

Veelplegers die niet betalen, moeten op gesprek komen bij het ministerie. Levert dat ook niets op, dan volgen andere maatregelen zoals de publicatie van een ranglijst van veelplegers.

Flink toegenomen

Het aantal verkeersovertredingen in deze groep is flink toegenomen, constateert het ministerie van Stef Blok (Buitenlandse Zaken). In 2015 gebeurde dat nog 9850 keer, vorig jaar was dat gestegen naar 29584, schrijft Blok aan de Tweede Kamer.

Hij vindt het voor de verkeersveiligheid in Nederland belangrijk dat niemand zonder meer wegkomt met overtredingen. "Dit nieuwe systeem zorgt daarvoor."